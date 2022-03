Rottura Juventus-Dybala, arriva la reazione UFFICIALE

Tra la Juventus e Dybala sembra che si sia arrivati ai titoli di coda: fumata nera nel vertice di oggi, arriva la reazione ufficiale

Niente rinnovo, anzi l’addio sempre più vicino. L’incontro tra la Juventus e l’agente di Paulo Dybala ha prodotto una fumata nera che allontana la Joya dai bianconeri.

Salvo sorprese, il 30 giugno l’attaccante argentino svestirà la maglia numeri 10 della società piemontese e inizierà una nuova avventura, ancora tutta da capire.

Troppo grandi le distanze tra calciatore e società per poter pensare ad un riavvicinamento. Con l’arrivo di Vlahovic, i piani bianconeri sono cambiati e anche le possibilità economiche: nel vertice la dirigenza ha chiarito che una offerta da 9 milioni più bonus, come quella che in autunno sembrava aver portato all’accordo, non è più replicabile. Così per Dybala ci sarà l’addio alla Juventus con la futura destinazione ancora da decidere. L’Inter è pronta a far partire l’assalto ma anche dall’estero gli interessamenti ci sono e potrebbero presto palesarsi in maniera concreta: dall’Atletico Madrid al Tottenham di Conte e Paratici.

“Incredibile”: il post del fratello di Dybala

Intanto, proprio nelle ore successive all’incontro tra la Juventus e l’entourage di Dybala è arrivato un post del fratello del calciatore argentino. Su ‘Instagram’ Gustavo Dybala ha pubblicato una storia con scritto semplicemente “incredibile”. Nessun riferimento diretto a quanto accaduto quest’oggi alla Continassa, anche se la tempistica non fa pensare ad una semplice coincidenza.

Un commento immediato e ‘ufficiale’ ad un addio che sembra ormai scontato: la nuova Juventus ripartirà da Vlahovic, per Dybala – appena la scorsa estate investito del ruolo di vice-capitano – non c’è più spazio. “Incredibile”.