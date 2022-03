CMIT TV | L’attacco frontale: “Usato male. Ho il sospetto, anzi, la certezza”

Nuova clamorosa rivelazione sul futuro di Paulo Dybala lontano dalla Juventus

Da questo pomeriggio, dopo la fumata nera che sa di definitiva tra l’entourage di Paulo Dybala e la Juventus per il rinnovo, prende il via la corsa per il talento argentino. Oltre all’Inter, in Europa non mancano gli estimatori della Joya pronti ad approfittare della scadenza di contratto la prossima estate.

Chi Paulo Dybala lo ha conosciuto particolarmente bene negli anni trascorsi al Palermo, prima della definitiva esplosione alla Juventus, è l’ex vicepresidente rosanero Guglielmo Miccichè. Il dirigente palermitano è intervenuto in diretta sulla CMIT TV per commentare la notizia del giorno: “Confesso che me l’aspettavo, era una trattativa andata troppo per le lunghe. Credo che la volontà di entrambi fosse quella di abbandonare e non mi ha sorpreso più di tanto. Mi spiace per il calcio italiano se dovessimo prenderlo, speriamo che qualche squadra italiana abbia l’accortezza di prenderlo, sono convinto sia tra i più forti del campionato italiano”.

Com’è noto, l’argentino prima di passare in bianconero era stato vicino – tra le altre – al Napoli: “Se l’avevamo ceduto al Napoli? Ceduto no, ma è vero anche il Napoli ha fatto delle avance all’epoca e poi lo prese la Juventus. Per me sarebbe il calciatore perfetto per il Napoli. Dybala-Osimhen sarebbe una coppia straordinaria, come lo sarebbe stata Dybala-Vlahovic, non capisco perché la Juve lo lasci andar via. Sarebbe un colpaccio per il calcio napoletano”.

Calciomercato, Miccichè su Dybala: “Ho il sospetto che giocherà in Spagna”

Non sono mancate critiche da parte di Miccichè durante la nostra diretta nei confronti della gestione degli ultimi anni di Dybala: “Problemi fisici sicuramente lo hanno afflitto negli ultimi anni, ma è stato utilizzato in maniera non precisa. Al Palermo giocava da punta, alla Juve spesso giocava a centrocampo. Dybala comunque alla Juve ha fatto molto bene, ho visto tantissime partite decise da Dybala, è stato un grande acquisto ed è una grave perdita perché lo perdi a costo zero. Un colpo inusuale”.

Qualora dovesse lasciare la Serie A, secondo l’ex vicepresidente del Palermo la Liga sarebbe la miglior destinazione per le sue caratteristiche: “Solamente in un campionato, quello spagnolo. Ho il sospetto, se non la certezza, che Dybala giocherà in Spagna. Real Madrid, Barcellona, Atletico, sono queste le squadre che possono interessare a uno come Dybala. Se rimanesse in Italia mi farebbe gran piacere, ma soprattutto ai tifosi interisti e napoletani se venissero confermate le voci degli ultimi mesi”.

Infine, Miccichè ha espresso la sua personalissima opinione sul futuro di Dybala lontano dalla Juventus: “Non l’ho sentito, so che si sentiva con Maurizio Zamparini. Il consiglio che gli darei è: rimani in Italia e vai a Napoli, ti diverti tu e fai impazzire i tifosi. Con Osimhen fai uno squadrone”.