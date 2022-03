Serie A, Venezia-Sampdoria 0-2 con doppio Caputo: Giampaolo respira

Serie A, preziosa vittoria in chiave salvezza per la Sampdoria che espugna il Penzo: a Venezia finisce 0-2 grazie alla doppietta di Caputo

Basta una doppietta di Caputo nel giro di 15 minuti alla Sampdoria per espugnare il Penzo di Venezia. Il lunch match delle 12.30 della 30esima giornata di Serie A, sfida decisiva per la salvezza, ha visto la vittoria della squadra di Giampaolo, decisa con due gol del proprio numero 10.

Entrambe le reti sono arrivate nel primo tempo: la prima al 24′ sfruttando un’ingenuità clamorosa di Maenpaa, la seconda al 38′ in tap-in dopo un ottimo intervento del portiere finlandese che aveva respinto un tiro di Sensi. Una gara che la Samp è riuscita a controllare bene senza subire troppi rischi. Nel finale i padroni di casa finiscono in dieci: rosso per Henry che salterà la sfida contro lo Spezia. Preziosa vittoria per la formazione ligure, che sale dunque a 29 punti e si allontana notevolmente dalla zona a rischio.

CLASSIFICA:

Milan# 66; Napoli 63; Inter 60; Juventus 56; Lazio 49; Roma e Atalanta* 48; Fiorentina* 47; Sassuolo# 43; Verona 41; Torino 35; Bologna** 33; Empoli 32; Udinese** 30; Spezia# e Sampdoria# 29; Cagliari# 25; Venezia e Genoa# 22; Salernitana*** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

#una partita in più