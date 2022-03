Juventus-Salernitana, voti e tabellino primo tempo | Dybala al bacio, disastro Gyomber

Juventus-Salernitana: voti e tabellino del primo tempo del match dell’Allianz Stadium valevole per la 30° giornata del campionato di Serie A. Dybala trascina la squadra di Allegri, bianconeri sul doppio vantaggio

Paulo Dybala rientra dal primo minuto e trascina la Juventus dopo il primo tempo del match di campionato contro la Salernitana.

Il numero dieci torna al gol e manda un bacio verso i tifosi, beccandosi anche i complimenti di Allegri in panchina dopo le tensioni degli ultimi giorni. L’ex Palermo sfiora il bis e serve una palla d’oro a Vlahovic, con il centravanti serbo murato da Sepe (il migliore per distacco dei suoi). Il numero 7 si riscatta poco dopo: incornata vincente sul cross di De Sciglio e raddoppio per la Juve. Freccia Cuadrado sul binario destro, Fazio e soprattutto Gyomber in palese difficoltà nella difesa campana. Solo Bonazzoli si fa vedere dalle parti di Szczesny, Danilo jolly prezioso.

JUVENTUS

Szczesny 6

De Sciglio 6,5

De Ligt 6,5

Chiellini 6

Pellegrini 6

Cuadrado 7

Arthur 6

Danilo 6,5

Rabiot 6,5

Dybala 7

Vlahovic 6,5

All. Allegri 6,5

SALERNITANA

Sepe 7

Mazzocchi 5

Fazio 5

Gyomber 4,5

Ruggeri 5,5

Coulibaly 5,5

Radovanovic 6

Zortea 5,5

Bonazzoli 6

Perotti 5

Djuric 5,5

All. Nicola 5

Arbitro: Ayroldi 6

TABELLINO

JUVENTUS-SALERNITANA 2-0

5′ Dybala; 29′ Vlahovic

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Scigio, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Cuadrado, Danilo, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Miretti, Bernardeschi, Morata, Kean, Soulè. Allenatore: Allegri

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Gyomber, Ruggeri; L. Coulibaly, Radovanovic; Zortea, Bonazzoli, Perotti, Djuric. A disposizione: Belec, Dragusin, Gagliolo, Ranieri, Ederson, Kastanos, Verdi, Bohinen, M. Coulibaly, Obi, Ribery, Mikael. Allenatore: Nicola

Arbitro: Ayroldi (sez. Molfetta)

VAR: Abisso

Ammoniti: L. Coulibaly (S), Pellegrini (J)

Espulsi:

Note: recupero 1′