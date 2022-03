Calciomercato.it vi offre il match del ‘Penzo’ tra il Venezia di Zanetti e la Sampdoria di Giampaolo in tempo reale

Il Venezia ospita la Sampdoria nel lunch match domenicale valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno, in un autentico scontro diretto in chiave salvezza tra due formazioni in crisi di risultati.

Reduci da tre sconfitte consecutive, gli arancioneroverdi di Zanetti hanno bisogno di una vittoria che tra le mura amiche manca da quattro mesi e mezzo dopo il sorprendente 3-2 sulla Roma. Nemmeno i blucerchiati di Giampaolo hanno raccolto punti nelle ultime tre partite, ma con un successo hanno l’occasione di mettere 7 lunghezze tra loro e la zona retrocessione. All’andata finì in parità 1-1. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Penzo’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Venezia-Sampdoria

VENEZIA (4-2-3-1): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Fiordilino, Ampadu; Aramu, Okereke, Nani; Henry. All. Zanetti

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sabiri, Sensi; Caputo. All. Giampaolo

CLASSIFICA: Milan 66; Napoli 63; Inter* 60; Juventus 56; Lazio 49; Roma e Atalanta** 48; Fiorentina* 47; Sassuolo 43; Verona 41; Torino 35; Bologna** 33; Empoli 32; Udinese* 30; Spezia 29; Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia e Genoa 22; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno