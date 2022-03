DIRETTA Serie A, Empoli-Verona | Le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Andreazzoli e il Verona di Tudor in tempo reale

Il Verona è di scena sul campo dell’Empoli in una gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno, tra due squadre che hanno sorpreso in questa stagione.

Da una parte i gialloblu di Tudor vogliono tornare al successo dopo aver ottenuto un solo punto nelle difficili sfide contro Fiorentina e Napoli per riprendersi il nono posto in classifica. Dall’altra gli azzurri di Andreazzoli puntano a centrare la prima vittoria del 2022 per avvicinarsi quanto prima a quota 40 punti per certificare la salvezza. All’andata i toscani si imposero 4-3. Calciomercato.it vi offre la partita del ‘Castellani’ in tempo reale.

Probabili Formazioni Empoli-Verona

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Di Francesco, Bajrami; Pinamonti. All. Andreazzoli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Coppola; Sutalo, Bessa, Hongla, Tameze; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

CLASSIFICA: Milan# 66; Napoli 63; Inter 60; Juventus 56; Lazio 49; Roma e Atalanta* 48; Fiorentina* 47; Sassuolo# 43; Verona 41; Torino 35; Bologna** 33; Empoli 32; Udinese** 30; Spezia# e Sampdoria# 29; Cagliari# 25; Venezia e Genoa# 22; Salernitana*** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

#una partita in più