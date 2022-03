Diretta Bologna-Atalanta | Formazioni ufficiali e live

Posticipo serale della trentesima giornata di Serie A, Bologna-Atalanta verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo aver espugnato la Bayer Arena e conquistato i quarti di finale di Europa League, l’Atalanta chiude il palinsesto della trentesima giornata di Serie A in casa del Bologna. La squadra bergamasca ha bisogno di tre punti per non perdere ulteriore terreno nella corsa alla qualificazione Champions League, resa complicata dal pareggio a reti inviolate contro il Genoa della scorsa settimana.

Ancora una volta, Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con l’emergenza. Oltre allo squalificato Zappacosta, il tecnico nerazzurro non avrà a disposizione Boga, Malinovski, Toloi e Zapata. Scelte quasi obbligate, dunque, contro una delle squadre meno in forma del campionato. Nelle ultime dieci partite, Sinisa Mihajlovic ha collezionato appena due vittorie e tre pareggi, incassando ben cinque sconfitte. Il tecnico serbo dovrà fare a meno di Bonifazi, espulso contro la Fiorentina e squalificato per la sfida di questa sera.

I padroni di casa sperano che possa confermarsi il vecchio adagio del “non c’è due senza tre”, visto che gli ultimi due scontri diretti al Dall’Ara si sono concluse con una vittoria rossoblu, interrompendo una striscia di tre sconfitte consecutive casalinghe contro la Dea. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Bologna-Atalanta

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. All.: Mihajlovic

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Koopmeiners, Pessina; Muriel. All.: Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Milan 66; Napoli 63; Inter* 60; Juventus 59; Roma 51; Lazio 49; Atalanta** 48; Fiorentina* 47; Sassuolo# 43; Verona 42; Torino* 35; Bologna** e Empoli 33; Udinese** 30; Spezia e Sampdoria 29; Cagliari 25; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno