Diretta Juventus-Salernitana | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Juventus-Salernitana, partita della trentesima giornata di Serie A in programma alle 15

La cocente delusione in Champions League per mano del Villarreal ha lasciato degli strascichi tra i tifosi della Juventus, che hanno assistito alla terza eliminazione consecutiva agli ottavi di finale. L’unico modo per i bianconeri per risalire la china è tentare un’impresa in campionato e provare a fare un filotto di vittorie, a partire dalla gara di oggi pomeriggio contro la Salernitana.

Una partita da vincere assolutamente per mantenere in vita le residue ambizioni scudetto e sfruttare il mezzo passo falso dell’Inter. Fermata sull’1-1 in casa dalla Fiorentina, la squadra nerazzurra dista ora quattro punti in classifica e in caso di successo odierno, gli undici di Massimiliano Allegri si porterebbero ad una sola lunghezza di distacco. Davide Nicola, dal canto suo, ha bisogno dell’impresa dell’anno per alimentare una piccola fiammella in ottica salvezza.

La sconfitta del Cagliari contro il Milan ha lasciato invariato il distacco dal quartultimo posto, distante nove punti con tre partite in meno (quella odierna e i due recuperi). Il tecnico dei campani dovrà tuttavia vedersela anche con un autentico tabù visto che nei cinque precedenti contro Allegri ha collezionato quattro sconfitte e un pareggio. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Juventus-Salernitana

JUVENTUS (3-5-2): Perin; De Sciglio, De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Danilo, Arhtur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Dybala. All. Allegri

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic; Zortea, Bonazzoli, Perotti; Djuric. All.: Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Milan# 66; Napoli 63; Inter 60; Juventus 56; Lazio 49; Roma e Atalanta* 48; Fiorentina* 47; Sassuolo# 43; Verona 41; Torino 35; Bologna** 33; Empoli 32; Udinese** 30; Spezia# e Sampdoria# 29; Cagliari# 25; Venezia e Genoa# 22; Salernitana*** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

#una partita in più