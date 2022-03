Diretta derby Roma-Lazio | Formazioni ufficiali e live

Posticipo delle 18 della trentesima giornata, il derby della Capitale Roma-Lazio verrà seguito in tempo reale da Calciomercato.it

Il giorno del verdetto è arrivato. Spesso dirimente nel bilancio definitivo di un’intera stagione, il Derby della Capitale è pronto a paralizzare un’intera città, caricandola di aspettative e vibrazioni. Al di là dell’aspetto emotivo, Roma-Lazio oggi mette in palio punti importanti nella corsa all’Europa. Divise da un solo punto in classifica, le due squadre non vogliono concedersi passi falsi e vivere una sosta del campionato tranquilla.

Sorpassata dai biancocelesti dopo il pareggio contro l’Udinese, la squadra allenata da José Mourinho ha bisogno di una vittoria per invertire le gerarchie capitoline, ma anche per trovare un acuto importante in una stagione ricca di alti e bassi. Il tecnico portoghese ha recuperato in extremis il capitano Lorenzo Pellegrini, che saltò la sfida dell’andata, persa dai giallorossi per 2-3, per squalifica. Sull’altra sponda del Tevere, Maurizio Sarri dovrà fare a meno dello squalificato Mattia Zaccagni, ma potrà contare sulla vivacità di Pedro, ex dal dente avvelenato.

In gol nella partita d’andata, l’ex Chelsea è solo una delle preoccupazioni della retroguardia giallorossa che rispetto alla sfida di settembre potrà contare su uno Smalling in più dal primo minuto. Quello di oggi sarà solamente il terzo confronto tra l’ex tecnico della Juve e lo Special One, che ha collezionato un pareggio e una sconfitta contro Sarri. Calciomercato.it seguirà in tempo reale il derby dell’Olimpico.

Formazioni Ufficiali derby Roma-Lazio

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Milan 66; Napoli 63; Inter* 60; Juventus 59; Lazio* 49; Roma* e Atalanta** 48; Fiorentina* 47; Sassuolo# 43; Verona 42; Torino* 35; Bologna** e Empoli 33; Udinese** 30; Spezia e Sampdoria 29; Cagliari 25; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno