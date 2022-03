Il suo ultimo Real-Barcellona: va alla Juve per 40 milioni

Il prossimo calciomercato estivo cambierà ancora gli equilibri di una big come il Barcellona e ad approfittarne potrebbe essere la Juventus

La Juventus torna a vincere in Serie A dopo la pessima serata di Champions contro il Villarreal. I bianconeri accorciano a meno uno dall’Inter che attualmente occupa la terza posizione in classifica, seppur con una gara in meno rispetto alla concorrenza. La situazione si infiamma quindi nelle zone alte della graduatoria, con la squadra di Allegri che arriva alla sosta con tre punti preziosi messi in cascina contro la Salernitana.

La stessa Juventus è probabilmente la big italiana che maggiormente sta attraversando un periodo di transizione e cambiamenti, come accaduto parallelamente anche in altre importanti realtà in giro per l’Europa. Chi a partire dall’estate ha vissuto una situazione simile a quella bianconera è certamente il Barcellona, che ha perso Leo Messi ed a stagione in corso ha anche cambiato la guida tecnica con l’arrivo di Xavi. Un taglio netto col passato ed una piccola rivoluzione proseguita con gli innesti di gennaio, esattamente come accaduto in quel di Torino. I destini di queste due squadre potrebbero anche incrociarsi nella prossima finestra di calciomercato.

Calciomercato, il Barcellona può separarsi da ter Stegen: prezzo fissato, c’è anche la Juventus

In casa Barcellona il tono della squadra e della stagione è cambiato evidentemente a gennaio, con i nuovi acquisti che insieme al precedente insediamento di Xavi hanno contribuito a dare qualcosa in più per innescare un nuovo progetto tecnico. Non è però finita qui: il Barça ha infatti bisogno di tornare sul mercato in estate, ma per farlo potrebbe servire anche qualche sacrificio per fare cassa.

Come evidenziato da ‘ElNacional.cat’ un indiziato a partire tra i big potrebbe essere Marc-Andrè ter Stegen, che non sta offrendo il suo consueto livello dal punto di vista delle prestazioni. Il 30enne portiere tedesco non vive la sua miglior annata a Barcellona anche a causa di un problemino al ginocchio che potrebbe essere la chiave del calo. Il club catalano potrebbe quindi sacrificarlo in estate, e stando alla testata spagnola quello di stasera potrebbe anche essere il suo ultimo ‘Clasico’, con il club che tramite i soldi di una sua cessione potrebbero rafforzare l’idea di dare l’assalto ad Haaland. Il prezzo è fissato sui 40 milioni di euro e i club interessati sono tre: il Borussia Dortmund, il Newcastle e soprattutto la Juventus. In caso di addio di ter Stegen l’erede invece potrebbe essere Inaki Pena.