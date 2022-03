Blitz Juventus e Inter, colpo a sorpresa in Premier League

In attesa del derby d’Italia di inizio aprile, Inter e Juventus infiammano anche il calciomercato. L’indiscrezione dall’Inghilterra e tutti i dettagli

La Juventus scende in campo questo pomeriggio, contro la Salernitana di Nicola, con l’occasione di portarsi momentaneamente a -1 dall’Inter in attesa del recupero col Bologna.

Dopo la sosta ci sarà il derby d’Italia e con due vittorie i bianconeri scavalcheranno la squadra di Inzaghi. Si profilano dunque settimane decisive con l’incrocio tra le due rivali storiche, che potrebbero sfidarsi anche sul calciomercato. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, infatti, la scorsa settimana Juventus e Inter hanno inviato degli scout per osservare dal vivo Conor Gallagher in Crystal Palace-Manchester City. Il nuovo talento inglese 22enne sta brillando in prestito dal Chelsea e ha già messo a referto ben 8 gol e 5 assist nelle 29 presenze stagionali con la maglia del Crystal Palace.

Calciomercato, la possibile sfida tra Juventus e Inter

Il classe 2000 dovrebbe tornare al Chelsea al termine della stagione, ma la sua permanenza è in bilico e in agguato ci sarebbero anche Inter e Juventus. L’incertezza in casa ‘Blues’, inoltre, aumenta le chance per le due big italiane, con il prezzo di Gallagher che è ancora contenuto intorno ai 15-20 milioni di euro. La cifra del suo cartellino è comunque destinata a salire ancora. Marotta e Cherubini sono alla finestra.