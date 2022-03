Ha già detto sì alla Juventus: affare fatto per 77 milioni di euro

La Juventus prepara la rivoluzione estiva per far seguito al colpo Vlahovic. Può arrivare un altro big dal top club europeo: tutte le cifre e i dettagli

Torna in campo la Juventus dopo la clamorosa sconfitta interna col Villarreal che ha condannato i bianconeri alla terza eliminazione consecutiva agli ottavi di finale di Champions League.

La squadra di Allegri ospita la Salernitana di Nicola, fanalino di coda in Serie A, per consolidare il quarto posto in classifica e continuare la rimonta verso le prime posizioni. Dopo la sosta ci sarà il derby d’Italia contro l’Inter che ieri è stata fermata anche dalla Fiorentina di Italiano: i nerazzurri sono così nel mirino della Juve. Ma alla vigilia della Salernitana ha fatto rumore soprattutto la presunta lite tra Allegri e Dybala e Cuadrado. In conferenza stampa, il tecnico bianconero ha chiarito così l’episodio: “I giocatori hanno fatto una richiesta e io ho detto no. Semplice. Ma non è successo niente. Sono stato giocatore anche io, ogni tanto un po’ di casino serve altrimenti ci si appiattisce. L’altro giorno, dopo la partita col Villarreal, prima di addormentarmi pensavo proprio: “Porca miseria, siamo troppo piatti bisogna che trovi il pretesto per fare casino”. Ecco, ringrazio i ragazzi per avermi dato l’opportunità”. L’allenatore ha spento le polemiche, ma la situazione col numero 10 argentino si fa sempre più complicata anche per la questione rinnovo. Ecco l’indiscrezione proveniente dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, tutto su Gabriel Jesus per affiancare Vlahovic

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, in estate la Juventus tornerà alla carica per Gabriel Jesus, già nel mirino della dirigenza ormai da diverse sessioni di calciomercato e tra i preferiti di Allegri per l’attacco. Il centravanti brasiliano è finito ai margini con Guardiola al Manchester City, sta trovando meno spazio e, stando al tabloid, gradirebbe la destinazione Juve. La sua valutazione, però, è stimata intorno ai 77 milioni di euro. Un eventuale colpo che porterebbe all’addio certo di Paulo Dybala, con il brasiliano nuovo partner d’attacco di Dusan Vlahovic. In bilico, infatti, c’è anche Alvaro Morata in vista dell’estate. Staremo a vedere.