Serie A, Napoli-Udinese 2-1: Osimhen inarrestabile, rimonta e primato

Successo prezioso per il Napoli che raggiunge momentaneamente il Milan in testa alla classifica

Vittoria di sofferenza che vale il primato momentaneo a pari punti con il Milan, quello ottenuto nel primo anticipo di questo sabato dal Napoli sull’Udinese. Alla rete dell’iniziale svantaggio sulla conclusione dalla distanza di Deuloefu, risponde la doppietta di un travolgente e scatenato Victor Osimhen.

Dopo il colpo in trasferta a Verona di scorsa settimana, il Napoli dimostra definitivamente di aver già rimosso dalla propria mente la sconfitta interna subita nello scontro diretto contro il Milan due giornate fa. La squadra di Luciano Spalletti è più viva che mai e lancia un segnale inequivocabile alle due milanesi: per lo scudetto gli azzurri lotteranno sino all’ultima giornata. Tra i titoli di giornata quello che ormai quasi non fa più notizia riguarda la doppietta di Victor Osimhen, vero trascinatore del Napoli nel momento più complicato della stagione e formidabile finalizzatore.

Napoli-Udinese 2-1, doppio Osimhen e rimonta

Giornata che non era iniziata nel migliore dei modi per il Napoli, sotto al 22′ sulla conclusione a giro di Gerard Deulofeu che insacca a fil di palo senza lasciar scampo ad Ospina. Ospiti che avrebbero pure raggiunto il doppio vantaggio con Pablo Marí di testa sugli sviluppi di corner, se non fosse stato per gli straordinari riflessi di Ospina. Una parata che scuote evidentemente gli azzurri che chiudono in crescendo il primo tempo sfiorando il pareggio.

Ma l’1-1 non tarda ad arrivare: il Napoli torna in campo con tutt’altre motivazioni e già al 52′ Osimhen trasforma il piazzato di Mario Rui in rete con un gran colpo di testa. 11′ più tardi è ancora il centravanti nigeriano a ribaltare definitivamente il risultato con un super anticipo in area di rigore sul cross rasoterra di Di Lorenzo arrivato dalla destra. Ultimi minuti di gestione per il Napoli, che chiude in superiorità numerica per l’espulsione di Pablo Marí dopo l’entrata a gioco pericoloso su Zielinski.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 63; Napoli 63; Inter* 59; Juventus 56; Lazio 49; Roma e Atalanta* 48; Fiorentina* 46; Sassuolo 43; Verona 41; Torino 35; Bologna* 33; Empoli 32; Udinese** 30; Spezia 29; Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia e Genoa 22; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno