Serie A, Bennacer manda il Milan in Paradiso: 1-0 a Cagliari e allungo in vetta

Il Milan coglie l’occasione e accelera nella corsa scudetto: vittoria di misura a Cagliari grazie al gol di Bennacer

Il pareggio dell’Inter metteva il Milan davanti a un’occasione ghiottissima per dare una ‘sgasata’ verso l’obiettivo scudetto. E la squadra di Stefano Pioli non si è fatta pregare due volte, cinica e spietata contro un Cagliari che ha fatto la sua buonissima prestazione soprattutto per atteggiamento e intensità in campo. È stata una partita maschia alla ‘Sardegna Arena’, con i rossoneri che però hanno avuto le occasioni migliori, sprecandone di clamorose.

L’1-0 è il massimo risultato, anche se lo sforzo non è stato minimo. Nel primo tempo la chance capitata sui piedi di Brahim Diaz era quasi irripetibile, ma lo spagnolo ha sbagliato completamente il tiro. Poi Leao, Giroud e Messias non sono stati abbastanza lucidi o cattivi negli ultimi metri. In difesa il Milan non rischia poi così tanto, ma dà del filo da torcere agli uomini di Pioli soprattutto in mezzo al campo tra contrasti e seconde palle. Nella ripresa un bel tiro da fuori di Theo Hernandez, neutralizzato alla grande da Cragno. Poi al 59′ il super gol di quello che probabilmente è il migliore in campo: Ismael Bennacer. L’algerino si coordina benissimo su pallone dal limite col mancino e lascia di stucco il portiere del Cagliari.

Il Milan suda, fatica e lotta anche perché ogni pallone è una contesa e proprio lì è stata la difficoltà per i rossoneri contro i sardi di Mazzarri che pure non hanno creato quasi nessuna occasione. All’84’ Calabria si divora letteralmente il gol del raddoppio dopo un contropiede magistrale condotto proprio dal terzino, che ha poi ricevuto in area da Rebic. Brivido al 90′ con la traversa di Pavoletti, dove Maignan è anche fortunato. L’1-0 finale è prezioso e spedisce il Milan ancora più in alto, di nuovo a +3 sul Napoli e addirittura 6 sull’Inter che ovviamente ha sempre una partita in meno. Dopo un momento d’oro invece il Cagliari sta faticando di nuovo, è quartultimo a soli tre punti sul Genoa e sul Venezia, che però ha ben due partite in meno rispetto ai sardi.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 66; Napoli 63; Inter* 60; Juventus 56; Lazio 49; Roma e Atalanta** 48; Fiorentina* 47; Sassuolo 43; Verona 41; Torino 35; Bologna** 33; Empoli 32; Udinese* 30; Spezia 29; Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia e Genoa 22; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno