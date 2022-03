Infortunio dell’ultim’ora: salta il big match

Problema muscolare e forfait dell’ultim’ora: uno dei massimi protagonisti non riuscirà a prendere parte al big match

Questo non sarà mai un weekend come gli altri, perché è quello del Clasico: una delle sfide più affascinanti del calcio europeo.

Dalla Spagna, però, arrivano brutte notizie per Carlo Ancelotti. Karim Benzema, infatti, è alle prese con un infortunio muscolare e non riuscirà a prendere parte alla sfida tra Real Madrid e Barcellona. L’attaccante francese, che ha deciso l’ottavo di finale contro il PSG siglando una tripletta, ha un problema muscolare al polpaccio sinistro e seguirà il big match da fuori: ora è ufficiale. Un pensiero in meno per Xavi, la cui difesa non dovrà vedersela con Karim ‘The Dream’ Benzema.