Milan, infortunio improvviso: UFFICIALE la scelta della Nazionale

Cosa cambia per il Milan dopo l’infortunio improvviso comunicato nelle scorse ore

Potrebbe essere una giornata molto importante per la parte alta della classifica. Oltre al Napoli, in questo momento in campo al Maradona contro l’Udinese, anche Inter e Milan sono attese a due partite molto delicate rispettivamente contro la Fiorentina i nerazzurri e contro il Cagliari i rossoneri.

In attesa della Juventus che invece giocherà domani contro la Salernitana dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League arrivata in settimana, le tre big che da mesi dominano la classifica potrebbero muoversi in avanti. Chiudere la 30esima giornata con una vittoria potrebbe dare una grande spinta al morale delle squadre al vertice, in virtù delle prossime due settimane in cui verrà dato spazio agli impegni delle nazionali.

A tal proposito, pochissimi minuti fa è arrivata una notizia che indirettamente riguarda il Milan. Come annunciato nella giornata odierna da Carletto Ancelotti, tecnico del Real Madrid, Karim Benzema non farà parte dei convocati in vista del ‘Clasico’ di domani sera contro il Barcellona. L’attaccante francese ha rimediato un infortunio nell’ultimo turno di Liga e non sarà a disposizione. Per questo motivo, la Nazionale Francese ha sostituito il centravanti del Madrid con Olivier Giroud.

UFFICIALE, Giroud convocato dalla Nazionale Francese

Come annunciato ufficialmente dalla Federcalcio Francese, Karim Benzema – inizialmente tra i convocati di Didier Deschamps – è stato appena sostituito da Olivier Giroud. Il centravanti del Milan prenderà parte ai prossimi impegni della nazionale francese, in programma contro la Costa d’Avorio a Marsiglia venerdì 25 marzo, e contro il Sud Africa il 29 marzo, allo stadio Lille Métropole. Non una grande notizia per i rossoneri che perderanno Giroud per le prossime due settimane, soprattutto per le condizioni ancora non ottimali di Zlatan Ibrahimovic.