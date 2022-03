DIRETTA Serie A, Napoli-Udinese | Le formazioni UFFICIALI – LIVE

Dopo i due anticipi del venerdì, si apre il sabato della trentesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il Napoli e l’Udinese

Ieri sono scese in campo Sassuolo-Spezia e Genoa-Torino, mentre oggi apre il sabato della trentesima giornata del campionato di Serie A la sfida tra il Napoli e l’Udinese.

Gli azzurri, guidati in panchina da Luciano Spalletti, in attesa della partita del Milan a Cagliari, hanno tutta l’intenzione di agganciare i rossoneri di Stefano Pioli in vetta alla classifica. Arrivano all’appuntamento dopo l’importante vittoria per 2-1 ottenuta sul campo del Verona di Igor Tudor. Di contro, i bianconeri di Gabriele Cioffi sono reduci dal pareggio casalingo, non senza recriminazioni, contro la Roma di José Mourinho e veleggiano, con due partite da recuperare, al quattordicesimo posto in classifica con 30 punti, otto lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

LE FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-UDINESE

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Cioffi.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 63; Napoli 60; Inter* 59; Juventus 56; Lazio 49; Roma e Atalanta* 48; Fiorentina* 46; Sassuolo 43; Verona 41; Torino 35; Bologna* 33; Empoli 32; Udinese** 30; Spezia 29; Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia e Genoa 22; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno