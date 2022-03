DIRETTA Serie A, Cagliari-Milan | Formazioni UFFICIALI LIVE

Chiude il sabato della trentesima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra il Cagliari e la capolista Milan

Dopo il Napoli, contro l’Udinese, e l’Inter, che ha affrontato la Fiorentina, è tempo di scendere in campo anche per il Milan per la trentesima giornata del campionato di Serie A: avversario di oggi è il Cagliari.

I rossoblu di Walter Mazzarri, impegnati nella lotta per la salvezza, arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta, la seconda consecutiva, patita nello scontro diretto contro lo Spezia, mentre la vittoria manca dal 27 febbraio scorso (2-1 in casa del Torino). Di contro, i rossoneri di Stefano Pioli, in vetta alla classifica, sono reduci dalla vittoria interna ottenuta contro l’Empoli, la terza nelle ultime cinque partite disputate, e hanno tutta l’intenzione di continuare la corsa verso lo Scudetto. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Unipol Domus’ di Cagliari.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-MILAN

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Lykogiannis, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Milan 63; Napoli 63; Inter* 60; Juventus 56; Lazio 49; Roma e Atalanta** 48; Fiorentina* 47; Sassuolo 43; Verona 41; Torino 35; Bologna** 33; Empoli 32; Udinese* 30; Spezia 29; Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia e Genoa 22; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno