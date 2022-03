Addio Psg, il Barcellona non rinuncia: “Glielo dobbiamo”

Leo Messi potrebbe lasciare il Paris Saint Germain dopo una stagione non positiva

Non può essere contento Leo Messi della sua prima esperienza dopo l’addio dal Barcellona. Il fenomeno argentino, oltre all’eliminazione deludente del Paris Saint Germain già agli ottavi di finale di Champions League, ha faticato anche in Ligue 1 con sole due reti all’attivo in 18 presenze.

L’ex Barcellona, tornato a sognare grazie alla cura Xavi sia in campionato che in Europa League – dove ha già raggiunto i quarti di finale -, rimane un’opzione piuttosto credibile per il futuro dello stesso Messi. In questo momento, sebbene i noti problemi economici legati al tetto ingaggi del club blaugrana, nessuno in casa Barcellona si sente di escludere a prescindere un ritorno dell’argentino in Catalogna. Anzi, lo stesso Xavi nell’ultima conferenza stampa ha lanciato un segnale chiarissimo rivolto al 10 della nazionale albiceleste.

Calciomercato Barcellona, Xavi chiama Messi: “Sarà sempre il benvenuto”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ‘Clasico’ contro il Real Madrid, Xavi ha parlato delle difficoltà vissute dall’ex compagno nell’ultimo periodo a Parigi. Il tecnico blaugrana, senza pensarci su due volte, ha aperto al ritorno della ‘Pulce’ a Barcellona, dove anche lo stesso presidente Joan Laporta lo accoglierebbe volentieri.

Questo il messaggio lanciato da Xavi: “Messi è il miglior calciatore della storia, e del club, fin quando sarò io l’allenatore qui, sarà sempre il benvenuto. E’ il più forte. Gli dobbiamo un grande omaggio, se lo merita tutto. Ma non posso dire altro, perché credo abbia firmato un contratto di due anni con il Psg. Qui le porte per lui sono aperte e sempre lo saranno”.