Formula 1, bagarre per la pole nel Bahrein: brilla la Ferrari

Emozione e intensità nel primo gp del campionato del mondo 2022: la pole è della Ferrari, Hamilton in terza fila

È stata assegnata oggi la prima pole della nuova stagione di Formula 1. Nel primo gp del 2022 in Bahrein è bagarre fino alla fine, con tanti piloti in pochi centesimi. Buone le premesse per la Ferrari, che porta a casa la prima posizione grazie a un ottimo Charles Leclerc che centra la pole con 123 millesimi di vantaggio su Max Verstappen, campione in carica.

Stesso binomio Ferrari-Red Bull anche per la seconda fila, dove invece si appostano Carlos Sainz (appena sei millesimi dopo l’olandese) e Sergio Perez (+0.363). Lewis Hamilton partirà invece dalla quinta posizione, aprendo la terza fila a 680 millesimi da Leclerc. Al suo fianco c’è l’ex compagno di scuderia Valtteri Bottas, ora all’Alfa Romeo. Ottavo invece Fernando Alonso, con Gasly che chiude la top ten. Bella partenza quindi per il francese del cavallino, che dopo 15 anni dall’ultima volta (Raikkonen a Melbourne) torna ad aggiudicarsi la pole inaugurale del Mondiale.

Leclerc bravo nel time attack finale che scalza dalla prima posizione proprio Carlos Sainz, che poi deve scalare terzo per l’exploit conclusivo di Verstappen. Lo spagnolo ha lasciato però ottime impressioni e sarà quindi senza dubbio un pretendente serio nel Gran Premio di domani. Attenzione anche a Sergio Perez, ovviamente, con una delusione che invece si chiama Mercedes.