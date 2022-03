Serie A, Sassuolo-Spezia 4-1: Dionisi vola con Berardi e Scamacca

Serie A, Sassuolo-Spezia 4-1: doppietta di Berardi ed ennesimo gol di Scamacca nella netta vittoria dei neroverdi

Sassuolo sempre più su, con la vittoria per 4-1 contro lo Spezia nel primo anticipo della 30esima giornata di Serie A. Gli emiliani ringraziano Berardi, autore di una doppietta, e il solito Scamacca. A segno anche Ayhan, vano il bellissimo gol di Verde per i liguri.

Il Sassuolo parte bene e la sblocca poco dopo il quarto d’ora con un calcio di rigore trasformato dal solito Domenico Berardi. Lo Spezia però resta in partita e trova il pari con una ennesima prodezza balistica di Daniele Verde. Le squadre si affrontano a viso aperto, ma nella ripresa emerge nuovamente la maggiore qualità dei padroni di casa. Pronti via nel secondo tempo e segna ancora Berardi, azionato da una percussione di Defrel, e per l’attaccante sono 100 in Serie A. Lo Spezia ci riprova e con un paio di percussioni di Kovalenko, che reclama per due volte il rigore, va vicino al pari. Nel finale, però, dilaga il Sassuolo. Ayhan su azione d’angolo trova un grandissimo diagonale, poi Scamacca allunga la sua serie di reti con una punizione su cui c’è la complicità della barriera dello Spezia. Il Sassuolo si regala una vista sull’Europa per il finale di campionato, gli ospiti tornano a guardarsi con preoccupazione le spalle.

SASSUOLO-SPEZIA 4-1 – 17′ rig., 48′ Berardi (SAS), 35′ Verde (SPE), 78′ Ayhan (SAS), 81′ Scamacca (SAS)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 63 punti; Napoli 50; Inter* 59; Juventus 56; Lazio 49; Roma e Atalanta* 48; Fiorentina* 46; Sassuolo 43; Verona 41; Torino* 35; Bologna* 33; Empoli 32; Udinese** 30; Spezia 29; Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia* 22; Genoa 19; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno