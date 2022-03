Serie A, Genoa-Torino 1-0: tre punti per la speranza rossoblù

Genoa-Torino decisa da un gol di Portanova, i liguri tornano a vincere dopo sei mesi e possono credere nella salvezza

Finalmente, dopo sette pareggi consecutivi, sei mesi totali senza vittorie e con la casella dei successi ancora a zero in casa, il Genoa trova i tre punti che riaccendono la speranza per la squadra di Blessin. I liguri battono 1-0 il Torino con un gol di Portanova e resistono per tre quarti di gara in dieci, portando a casa un successo pesantissimo.

Gara dai ritmi bassi in avvio, il Genoa sembra comunque più brillante e passa con Portanova, che ribadisce in rete un cross dall’esterno gestito male da Berisha e Izzo. Rossoblù sulle ali dell’entusiasmo, ma che incassano una doccia fredda tremenda al 24′: Ostigaard, già ammonito, viene espulso da Mariani per un secondo giallo molto discusso. Inferiorità numerica per il Genoa, che però si avverte pochissimo. Torino che spinge ma fatica a creare occasioni, se si eccettuano un paio di tentativi poco precisi di Belotti e la traversa colpita da Vojvoda. Nella ripresa, i padroni di casa, con eccellente organizzazione tattica e difensiva che si conferma, anche in dieci resistono agli assalti disordinati dei granata di Juric. Le conclusioni verso la porta latitano, la chance migliore la ha Singo, che difetta in una correzione sotto porta. Genoa che tenta anche qualche ripartenza per alleggerire la pressione e arriva al fischio finale senza nemmeno eccessiva sofferenza. La missione salvezza, ora, è possibile, mentre il Torino, arrivato all’ottava gara senza vittorie, inizia ad interrogarsi sul suo futuro.

GENOA-TORINO 1-0 – 14′ Portanova

CLASSIFICA:

Milan 63 punti; Napoli 50; Inter* 59; Juventus 56; Lazio 49; Roma e Atalanta* 48; Fiorentina* 46; Sassuolo 43; Verona 41; Torino* 35; Bologna* 33; Empoli 32; Udinese** 30; Spezia 29; Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno