Caos e rosso in Genoa-Torino: “Il protocollo parla chiaro”

Caso arbitrale in Genoa-Torino, il duro commento alla decisione del direttore di gara e nuove polemiche sul protocollo

Genoa-Torino presenta nuove polemiche arbitrali, con l’espulsione di Ostigaard che farà molto discutere. Il difensore rossoblù, già gravato di un giallo, lascia il campo al 24′ ricevendo la seconda ammonizione per un contatto che però, replay alla mano, non c’è.

La decisione dell’arbitro Mariani, nell’intervallo della gara, viene fortemente criticata a DAZN dal commentatore Luca Marelli. “Errore grave, la seconda ammonizione non c’è perché non c’è il contatto – ha spiegato – Mariani doveva essere aiutato dall’assistente, anche se si tratta di una dinamica particolare. Il Var non può intervenire in questi casi, trattandosi di secondo giallo e non rosso diretto. Si può ammonire anche se avvengono interventi imprudenti e pericolosi senza contatto, ma non è questo il caso”.