DIRETTA Serie A, Sassuolo-Spezia 1-1 | Pareggio di Verde – LIVE

La trentesima giornata del campionato di Serie A si apre di venerdì col primo dei due anticipi, quello tra Sassuolo e Spezia

Inizia il lunghissimo weekend della trentesima giornata del campionato col primo dei due anticipi del venerdì che vede di fronte il lanciatissimo Sassuolo e lo Spezia, impegnato a tenere lontane le inseguitrici in ottica salvezza.

I neroverdi, guidati in panchina da Alessio Dionisi, vivono un periodo decisamente positivo, con tre vittorie e due pareggi conquistati negli ultimi turni di campionato: la settimana scorsa hanno pareggiato per 2-2 sul campo della Salernitana di Nicola. Di contro, i liguri di Thiago Motta, a quota 29 punti in classifica, hanno ritrovato la vittoria, che mancava dal 23 gennaio scorso (1-0 casalingo alla Sampdoria), battendo per 2-0 una diretta concorrente per la salvezza come il Cagliari di Mazzarri. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-SPEZIA

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Traoré. All. Dionisi.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Gyasi, Kovalenko. All. Thiago Motta.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 63 punti; Napoli 50; Inter* 59; Juventus 56; Lazio 49; Roma e Atalanta* 48; Fiorentina* 46; Verona 41; Sassuolo 40; Torino* 35; Bologna* 33; Empoli 32; Udinese** 30; Spezia 29; Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia* 22; Genoa 19; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno