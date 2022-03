DIRETTA Serie A, Genoa-Torino | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Blessin e il Torino di Juric in tempo reale

Il Genoa e il Torino si affrontano nel secondo anticipo valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno, che mette in palio tre punti molto importanti.

Da un lato i rossoblu, reduci da sette pareggi consecutivi, vanno a caccia della prima vittoria della gestione Blessin per provare la difficile rimonta e centrare una clamorosa salvezza. Dall’altro i granata del grande ex Juric vogliono tornare al successo dopo sette partite in cui hanno ottenuto appena quattro punti. All’andata i piemontesi si imposero col risultato di 3-2. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Marassi’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Genoa-Torino

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Melegoni, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Pjaca; Belotti. All. Juric

CLASSIFICA:

Milan 63 punti; Napoli 50; Inter* 59; Juventus 56; Lazio 49; Roma e Atalanta* 48; Fiorentina* 46; Sassuolo 43; Verona 41; Torino* 35; Bologna* 33; Empoli 32; Udinese** 30; Spezia 29; Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia* 22; Genoa 19; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno