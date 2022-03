Fischiato e addio Roma: Zaniolo resta in Serie A con destinazione shock

Nicolò Zaniolo è stato fischiato dai tifosi della Roma nel secondo tempo di ieri sera contro il Vitesse

Quella di ieri è stata sicuramente una delle migliori serate di Nicolò Zaniolo con la maglia della Roma. L’esterno giallorosso, promosso a centravanti in coppia di Tammy Abraham nelle ultime uscite, contro il Vitesse è stato ad un certo punto fischiato da una parte della tifoseria giallorossa presente all’Olimpico.

Il calciatore della Nazionale Italiana, finito nel mirino della critica per una prestazione sottotono, è sempre stato difeso dai tifosi della Roma nelle ultime stagioni. Va detto che Zaniolo non è stato il solo a deludere le aspettative, perché anche altri suoi compagni come Veretout, Vina e Maitland-Niles non hanno fornito una prestazione all’altezza.

I fischi piovuti nei confronti dell’ex Inter sono però stati quelli che più hanno fatto rumore per le ripercussioni future che possono avere sul mercato. Non è un mistero che la Juventus da anni gli faccia la corte e che il tema del rinnovo del contratto con la Roma non sia ancora stato trattato da entrambe le parti.

Calciomercato, la Juventus scelta per Zaniolo

Sebbene nelle ultime settimane José Mourinho abbia fatto trasparire un clima di serenità intorno a Nicolò Zaniolo, va pure detto che tra i due il feeling non era stato immediato ad inizio stagione. In effetti, difficilmente lo ‘Special One si strapperebbe’ i capelli in caso di cessione la prossima estate, la quale invece potrebbe garantirgli un cospicuo bottino da investire su altri obiettivi.

Nel caso in cui Zaniolo lasciasse la Roma, la redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti in quale club il classe 1999 farebbe bene ad andare. Nel sondaggio lanciato sul canale Telegram non c’è stata storia: la Juventus ha infatti stravinto con il 54% dei voti. Nettamente staccate alle sue spalle Inter (16%) e Milan (14%), mentre il Napoli (4%) si accomoda all’ultimo posto tra le italiane. Rispetto agli azzurri, invece riceve qualche voto in più la soluzione estera (10%).