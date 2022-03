Uragano sul Napoli: 95 milioni per far saltare il banco

Il Napoli si coccola Victor Osimhen, perno dell’attacco di Luciano Spalletti e faro centrale della manovra offensiva. L’exploit del nigeriano non passa inosservato

La stagione di Serie A di quest’anno sembra vivere ancora senza un padrone ben definito. Il Milan prova a staccare la concorrenza composta da Napoli ed Inter, inseguitrici che non sembrano disposte a mollare un centimetro nonostante a cadenza alternata passi falsi siano arrivati da tutte. Gli azzurri dopo la bella vittoria esterna col Verona hanno intenzione di replicare con l’Udinese, e si affidano naturalmente alla verve realizzativa ritrovata di Victor Osimhen, pilastro centrale della fase offensiva della squadra di Luciano Spalletti.

La bella doppietta collezionata contro il Verona ha rimesso in luce il talento esplosivo dell’attaccante nigeriano, che piace molto anche in giro per l’Europa. Il centravanti di casa Napoli, che arrivò da Lille due anni fa non ha ancora espresso tutto il suo enorme potenziale, ma soprattutto in Premier League lo sguardo è puntato su di lui.

Calciomercato Napoli, pericolo inglese per Osimhen: cifra monstre da Newcastle

Secondo quanto sottolineato dal ‘The Sun’, il Newcastle potrebbe tornare alla carica per Osimhen, dopo un primo affondo non andato a buon fine. L’interesse dei bianconeri è vivo e potrebbero spingersi addirittura fino a 95 milioni di euro per convincere il Napoli a lasciare andare il bomber principe su cui il club investì una cifra importante nell’estate del 2020.

Già a gennaio i Magpies ci aveva provato a strapparlo agli azzurri ma l’affare non era chiaramente fattibile. La cifra di 95 milioni in questione consentirebbe, in caso di clamorosa cessione, di dare nuovo ossigeno e linfa vitale alle casse di un club che con gli ultimi anni senza Champions ha sofferto. Lo United e l’Arsenal, altri club che sembravano interessati ad Osimhen, non arriverebbero di certo a tale importo, e dunque il Newcastle appare come il pericolo pubblico numero uno per il futuro napoletano di Victor Osimhen.