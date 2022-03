Scontro tra Allegri e dirigenza Juventus: ecco cosa sta succedendo

Clima teso in casa Juventus dopo l’eliminazione di Champions League contro il Villarreal: screzio di calciomercato con Allegri

E’ stata una gran delusione non vedere nelle urne di Nyon nei sorteggi dei quarti di Champions League di questa mattina il pallino contenente il nome della Juventus. La formazione di Massimiliano Allegri, eliminata dal Villarreal lo scorso mercoledì, ha già mancato uno dei principali obiettivi di questa stagione.

Nonostante la pesantissima sconfitta rimediata all’Allianz Stadium per 0-3 contro il Villarreal, Allegri non si è detto comunque dispiaciuto per l’atteggiamento che la sua squadra ha mostrato in campo, specialmente nei primi 45 minuti dove addirittura si era vista una squadra più propositiva e dominante nel gioco del normale.

In particolare, la coppia d’attacco Morata-Vlahovic continua a migliorare di partita in partita, con il centravanti serbo che dal suo arrivo alla Juventus nello scorso gennaio ha rivitalizzato a tutti gli effetti il compagno spagnolo che con lo spostamento sulla fascia sinistra ha ritrovato centralità nel progetto bianconero. Proprio l’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid, avrebbe creato un piccola divergenza tra Allegri e la società bianconera.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole il riscatto di Morata

Come riferito in Spagna ‘elgoldigital’, la Juventus avrebbe intenzione di riscattare Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Rispetto ai 35 milioni di euro concordati per il riscatto, il club bianconero da una prima proposta pari a 15 milioni negli ultimi giorni avrebbe raggiunto i 20. Ancora pochi, però, rispetto alle richieste iniziali dei ‘colchoneros’, i quali vorrebbero venisse rispettato l’accordo raggiunto due estati fa, per poi chiudere magari intorno ai 25 milioni di euro.

In attesa di capire se l’Atletico Madrid andrà incontro alle esigenze bianconere, va pure registrata la spaccatura tra Allegri e la dirigenza della Juve sul nome di Morata. L’allenatore di toscano lo ritiene fondamentale nel suo sistema di gioco, dopo averlo convinto a restare lo scorso gennaio davanti all’offerta del Barcellona. Il club, invece, non attribuisce allo spagnolo la stessa importanze ed eviterebbe volentieri spese folli sul mercato.