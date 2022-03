Addio Juventus, stanno chiudendo a cinquanta milioni di euro. L’indiscrezione e tutti i dettagli

La Juventus riparte dalla Salernitana per mettersi alle spalle la cocente eliminazione in Champions League, per il terzo anno consecutivo agli ottavi di finale.

Nel frattempo, si parla già di calciomercato e delle possibili manovre della società bianconera per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri dopo l’eliminazione per mano del Villarreal di Emery. Il reparto sotto osservazione è il centrocampo: sono già diversi i nomi accostati alla Juve, tra cui quello di Aurelien Tchouameni. Il gioiello del Monaco è sul taccuino di Cherubini, ma la concorrenza si preannuncia spietata e dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni sul futuro del talento francese.

Il Real Madrid ad un passo da Tchouameni: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, Tchouameni è molto vicino al Real Madrid. I ‘Blancos’ avrebbero individuato in lui l’erede di Casemiro: il prezzo fissato dal Monaco sarebbe di circa 50 milioni di euro e Florentino Perez sembra intenzionato a fare sul serio per arrivare subito al giocatore. La dirigenza della Juventus è dunque avvisata: il Real è pronto a fare follie per mettere a segno il colpo Tchouameni.