CMIT TV | L’agente lo rivela in diretta: “In estate tornerà sicuramente alla Juventus”

Tra presente e futuro, l’agente fa il punto della situazione sul futuro del suo assistito. Il ritorno alla Juventus sembra già scritto

Tutto da scrivere il futuro della Juventus sul calciomercato. I bianconeri ragionano su diversi nomi per ristrutturare difesa e centrocampo, ma attenzione anche al futuro dei gioielli della Vecchia Signora.

Ai microfoni della CMIT TV, ne ha parlato Florin Manea, agente di Radu Dragusin. Innanzitutto, l’agente del ragazzo fa il punto sul rapporto con la Juventus: “È la sua squadra, dove è cresciuto. Da quando aveva 16 anni è stato lì, è la squadra che ama e ha già rinnovato. Ma domenica giocherà per la Salernitana e darà il massimo per dimostrare di valere la Juve e di poter diventare un titolare. Già dalla prossima stagione? Sta facendo molto bene a Salerno, l’esperienza che sta facendo è molto importante. Non so se dall’anno prossimo o tra due stagioni, ma lui si sta impegnando per quell’obiettivo”.

Ancora sulla Vecchia Signora: “Non credo che la Juventus potrà ancora lottare per lo scudetto, ma nel calcio non si sa mai. La Juve non gioca così bene ma dopo il Villarreal avranno anche loro più voglia di dimostrare, non credo che la Salernitana possa riuscire a fare risultato”.

Pronto al ritorno alla Juventus: occhio al futuro di Dragusin

È poi tempo di fare il punto della situazione sul futuro di Dragusin. E non si può che partire dai torinesi: “Siamo partiti dalla Juventus per giocare. Radu ha voluto provare un’esperienza in Serie A prendendosi il rischio e sono felice che stia dimostrando il suo valore alla Salernitana. Poi è arrivata la chiamata di Sabatini, lui voleva giocare e la Juventus non ha voluto lasciare opzioni o niente. Sassuolo? Non ne so nulla, Radu non è mai entrato nella negoziazione per Locatelli”.

E cosa succederà nei prossimi mesi? Manea parla chiaro: “In estate tornerà sicuramente alla Juventus perché non ci sono opzioni con la Salernitana. Poi si valuterà con la Juve, ha altri tre anni di contratto. Altrimenti cercheremo un’altra squadra dove lui potrà giocare un anno intero per fare ancora esperienza”.