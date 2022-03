CM.IT | Colloqui con le big di Serie A: ‘occasione’ a costo zero

Si accende il calciomercato dei prossimi parametri zero. Occasione dalla Bundesliga per le big Inter, Juventus, Milan, Roma e Napoli

I grandi club, compreso quelli italiani sono sempre a caccia di ‘occasioni’ a costo zero. Sul mercato ce ne sono di diverse, solo in Italia si possono citare Dybala e Franck Kessie (vicino al Barcellona) mentre all’estero i nomi sono davvero di grosso calibro: Mbappe, destinato al Real Madrid, Paul Pogba e Rudiger (occhio alla Juve) solo per parlare dei più ‘pesanti’. Tra quelli maggiormente alla portata possiamo invece segnalare Florian Grillitsch.

In scadenza con l’Hoffenheim, il ventiseienne sembrava a un passo dalla Roma lo scorso gennaio. La Serie A resta comunque una delle sue possibili destinazioni, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it l’entourage dell’austriaco è in contatto con le big del nostro campionato. Dall’Inter alla Juventus passando per gli stessi giallorossi, fino a Milan e Napoli: per Grillitsch potrebbero farsi avanti nei prossimi mesi se non nelle prossime settimane con una proposta concreta. Il mediano classe ’95 interessa pure a club tedeschi, spagnoli e inglesi, senza escludere l’eventualità di un rinnovo con l’Hoffenheim. In tal senso molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League della squadra di Hoeneb, attualmente sesta in classifica con però gli stessi punti, 44 del Lipsia quarto.