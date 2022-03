Serie A, gli arbitri della 30a giornata | Da Inter-Fiorentina a Roma-Lazio: le designazioni

Designati ufficialmente gli arbitri che dirigeranno le gare della 30esima giornata di Serie A: i fischietti di Inter-Fiorentina e Roma-Lazio

Il campionato di Serie A è giunto alla 30esima giornata e il turno che sta per iniziare si prospetta alquanto movimentato. A cominciare dalla sfida tra Inter e Fiorentina, molto significativa in ottica lotta scudetto. A dirigere il match tra la ‘Beneamata’ e la ‘Viola’ sarà l’arbitro Chiffi.

Gran parte dell’attenzione, poi, va all’attesissimo derby capitolino tra Roma e Lazio. Animi letteralmente infuocati per il nuovo faccia a faccia tra Jose Mourinho e Maurizio Sarri, con lo Special One che ha voglia di rivalsa dopo la sconfitta subita all’andata. In questo caso, la scelta per il fischietto è ricaduta Irrati.

Di seguito tutte le designazioni arbitrali, rese note ufficialmente dall’AIA tramite un comunicato.

SASSUOLO-SPEZIA (18/03 ore 18:45)

VOLPI

VECCHI-CIPRIANI

IV UOMO: MIELE G.

VAR: MANGANIELLO

GENOA-TORINO (18/03 ore 21:00)

MARIANI

BINDONI-LONGO

IV UOMO: MERAVIGLIA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ZUFFERLI

NAPOLI-UDINESE (19/03 ore 15:00)

FOURNEAU

BACCINI-CECCONI

IV UOMO: COSSO

VAR: NASCA

AVAR: VIVENZI

INTER-FIORENTINA (19/03 ore 18:00)

CHIFFI

VALERIANI- PAGLIARDINI

IV UOMO: MARCHETTI

VAR: VALERI

AVAR: ZUFFERLI

CAGLIARI-MILAN (19/03 ore 20:45)

DI BELLO

PERETTI-DEL GIOVANE

IV UOMO: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: MELI

VENEZIA-SAMPDORIA (20/03 ore 12:30)

ORSATO

COSTANZO-PASSERI

IV UOMO: CAMPLONE

VAR: BANTI

AVAR: CARBONE

EMPOLI-HELLAS VERONA (20/03 ore 15:00)

MARCENARO

GIALLATINI-BRESMES

IV UOMO: GARIGLIO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: DI IORIO

JUVENTUS-SALERNITANA (20/03 ore 15:00)

AYROLDI

DE MEO-MOKHTAR

IV UOMO: MARCHETTI

VAR: ABISSO

AVAR: ALASSIO

ROMA-LAZIO (20/03 ore 18:00)

IRRATI

IMPERIALE-BERTI

IV UOMO: PEZZUTO

VAR: DI PAOLO

AVAR: RANGHETTI

BOLOGNA-ATALANTA (20/03 ore 20:45)

MARESCA

MONDIN-BOTTEGONI

IV UOMO: COSSO

VAR: PICCININI

AVAR: TEGONI