Emery ‘punge’ la Juve: “Erano i favoriti. Moreno? Messo al momento giusto”

Unai Emery ha parlato in conferenza stampa dopo l’impresa del Villarreal in Champions League contro la Juventus

Impresa storica per il Villarreal che annienta la Juventus all’Allianz Stadium conquistando con pieno merito l’accesso agli ottavi di Champions League.

Unai Emery mostra tutta la sua soddisfazione in conferenza stampa a fine partita: “Siamo stati bravi ad uscire alla distanza, dovevamo avere un piano per fronteggiare le difficoltà che inevitabilmente ci sarebbero state. Abbiamo avuto pazienza: siamo stati bravi a sfruttare le occasioni nel finale. Se avessimo preso gol all’inizio, sarebbe stata dura”.

DNA EUROPEO – “Vincente in Europa? Ho un gruppo di giocatori di alto livello. E’ una squadra che può permettersi di affrontare la Juve a testa alta. Sono orgoglioso di essere parte di un club che mi permette di puntare per traguardi così prestigiosi. I quarti erano uno scoglio superiore: c’è grande soddisfazione per il lavoro che stiamo facendo. Gerard Moreno? E’ stata una gioia vederlo così determinante dopo l’infortunio. E’ entrato in campo al momento giusto”.

Emery sicuro: “La Juve riprenderà il suo posto”

ITALIANE IN DIFFICOLTA’ – “La Juventus era favorita, sicuramente tornerà ad essere competitiva in Europa come le altre squadre italiane. La Juve riprenderà il suo posto. In passato le italiane dominavano in Europa, adesso è un po’ più difficile per loro ma il calcio è così e ha i suoi cicli”.