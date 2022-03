Tra Ronaldo e Rangnick c’è già un vincitore: cambia di nuovo tutto

Punti interrogativi continui intorno alla figura di Cristiano Ronaldo in relazione al suo futuro soprattutto dopo la cocente eliminazione in Champions contro l’Atletico

In un modo o nell’altro Cristiano Ronaldo riesce sempre e comunque a far parlare di se. L’asso portoghese non sta vivendo un’annata indimenticabile nella sua seconda vita al Manchester United, che per ora non ha riservato particolari soddisfazioni. La squadra è impelagata in una complicatissima lotta per il quarto posto, è uscita presto dalla coppa nazionale e ha recentemente salutato la Champions League agli ottavi di finale contro l’Atletico, appena una manciata di giorni dopo la super tripletta di CR7 contro il Tottenham.

Lo United vive quindi molto di momenti e complessivamente ha anche diverse questioni aperte tutte da risolvere per far ripartire al meglio il progetto. In primis la questione relativa al prossimo allenatore, senza contare il destino di Rangnick ed anche quello dello stesso Cristiano Ronaldo. I due non hanno visto scoccare la scintilla del rapporto e la questione potrebbe vedere novità importanti.

Calciomercato Manchester United, Ronaldo-Rangnick battaglia già decisa

Come evidenziato dallo spagnolo ‘As’ il rapporto tra Ronaldo e Rangnick sarebbe pessimo e i pesi massimi della squadra ritenevano che il tedesco non avesse il livello adeguato per guidare il club inglese. Dopo l’eliminazione contro l’Atletico la dirigenza dello United sembrerebbe ritenere di aver commesso un errore mettendo il gruppo nelle mani dell’allenatore teutonico che poi dovrebbe occupare proprio un posto nella dirigenza della società.

In questo momento però, come ribadito dalla fonte iberica, il consiglio dei ‘Red Devils’ sta iniziando a pensare ad un addio nonostante un contratto valido. Al contrario invece Ronaldo sembra intenzionato ad adempiere anche all’ulteriore anno di contratto ancora in essere, nonostante le speculazioni sulla sua partenza. CR7 sarebbe infatti fiducioso di poter lottare per Premier e Champions con la scelta del prossimo allenatore ed i giusti rinforzi. Dall’Inghilterra il favorito per la panchina del futuro è invece ten Hag anche se la dirigenza United non ha preso ancora decisione in merito.

Allo stato attuale delle cose la ‘battaglia’ interna tra Ronaldo e Rangnick potrebbe avere un vincitore già deciso. L’eliminazione dalla Champions sembra aver infatti sbilanciato la situazione a favore di CR7.