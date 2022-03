Altro tradimento in Serie A: la Juventus lo acquista per 30 milioni

La Juventus si muove sul calciomercato, alla ricerca di rinforzi per la rosa di Massimiliano Allegri. Colpo dal Real Madrid, ma servono 30 milioni

La Juventus deve convivere con la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Villarreal. I bianconeri salutano la competizione agli ottavi di finale, ma devono pensare al futuro e al calciomercato in modo da migliorare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri.

Dopo aver migliorato l’attacco in maniera non indifferente con l’arrivo di Dusan Vlahovic, la Vecchia Signora tenterà con ogni probabilità di rinforzare le altre zone di campo. Sicuramente il centrocampo in queste ore è finito sotto accusa per la gestione del pallone e per la cura di entrambe le fasi di gioco, ma attenzione anche agli esterni. E proprio lì, guardando al Real Madrid, ma anche in Serie A, i bianconeri potrebbero porre un tassello interessante per le rotazioni di Allegri. Stiamo parlando di Alvaro Odriozola: a riportarlo è ‘El Nacional’. Il terzino sta trovando continuità con la maglia della Fiorentina, dove è diventato un elemento importante per Vincenzo Italiano che, inoltre, lavora molto sugli esterni per la sua manovra offensiva. Il prestito alla Viola, però, scadrà al termine della stagione e per questo si apre un’occasione interessante per la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Odriozola nome nuovo per la fascia

Senza dimenticare Juan Cuadrado e con un Danilo sempre più importante e duttile, ad Allegri servirebbe un nome come quello di Odriozola per migliorare la squadra. Dopo qualche stagione difficile, il laterale sta trovando la sua quadratura in maglia viola. Un nome che, però, non sarà low cost per la Juventus. Lo spagnolo piace non poco, ma ora il Real Madrid chiede 30 milioni di euro per liberarlo. Vedremo se la Vecchia Signora sarà disposta a mettere sul piatto una cifra del genere per il calciatore o punterà altri obiettivi.