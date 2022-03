Arriva il primo NO: un altro problema per la Juventus

Il giorno dopo l’eliminazione agli ottavi della Champions League per mano del Villarreal di Emery, la Juventus deve scontrarsi anche con questioni di mercato

La Juventus ha fallito il secondo obiettivo stagionale, dopo la sconfitta patita nella Supercoppa Italiana contro l’Inter di Simone Inzaghi. L’eliminazione dalla Champions League, agli ottavi di finale per mano del Villarreal di Unai Emery, brucia, inevitabilmente, ancora molto. E così sarà per ancora diversi mesi, almeno fino alla prossima partita europea.

Uno dei protagonisti mancati, nella sfida contro il ‘Submarino Amarillo’, lo scorso anno vincitore dell’Europa League, è stato sicuramente Alvaro Morata. Dopo l’ottima prestazione contro la Sampdoria in campionato, e la doppietta realizzata alla squadra di Marco Giampaolo, ci si aspettava sicuramente di più dal 29enne attaccante di Madrid. Nel frattempo, però, ci si interroga anche sul suo futuro in bianconero, vista la situazione contrattuale che lo riguarda.

Morata è, infatti, al secondo anno di prestito alla Juventus, 20 milioni di euro versati nelle casse dell’Atletico Madrid nelle ultime due stagioni. A giugno, però, scatterà la possibilità di riscattare interamente il suo cartellino da parte del club presieduto da Andrea Agnelli per la cifra di ben 35 milioni di euro. A queste condizioni, vista anche la nuova politica impostata dall’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, difficilmente il suo futuro sarà ancora a Torino, mentre ci potrebbe essere spazio per la riconferma nel caso in cui i ‘Colchoneros’ dovessero abbassare, e di molto, le pretese.

Arriva il primo no: Simeone sgambetta la Juventus

Stando, però, alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, l’Atletico Madrid non appare ben disposto sulla questione nei riguardi della Juventus. Secondo ‘fichajes.com’, la prima offerta presentata dai bianconeri per il riscatto di Morata, 15 milioni di euro, sarebbe stata rispedita immediatamente al mittente. La società italiana potrebbe essere disposta ad alzare la proposta di altri 5 milioni, ma sull’argomento i castigliani non si sarebbero ancora espressi. Allegri non ne ha fatto mistero neanche nello scorso gennaio, quando Morata è stato vicino al Barcellona: vorrebbe continuare ad avere in rosa lo spagnolo. Ma ci sarà prima da trovare l’accordo tra la Juventus e l’Atletico Madrid: oggi, però, le parti sembrano essere davvero distanti.