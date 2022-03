Ha completamente ignorato la Juventus

Niente da fare per la Juventus: bianconeri completamente snobbati dal giocatore che preferisce un’altra destinazione

Dopo oltre due stagioni da protagonista con la maglia dell’Ajax a soli 19 anni, Ryan Gravenberch resta uno dei centrocampisti più ambiti del panorama europeo. Il giovane centrocampista olandese è sotto contratto con il club di Amsterdam sino al 2023, ma se non dovessero esserci novità per un possibile prolungamento contrattuale, appare certo che il ragazzo sarà ceduto in estate.

L’Ajax vorrà infatti cercare di monetizzare quanto più possibile dalla sua cessione e in questo senso l’interesse non manca. Gravenberch piace molto a tanti top club europei, che in estate sarebbero pronti a bussare alla porta della società olandese. Tra questi club c’è la Juventus, che da tempo sta seguendo i progressi del giocatore e che ha con il suo agente Mino Raiola un ottimo rapporto.

Juventus, Gravenberch snobba i bianconeri: vuole il Bayern

Stando però a quanto riferito da ‘The Athletic’, la Juventus non sarebbe però la prima scelta del giocatore. Come affermato dall’Inghilterra, Gravenberch sarebbe stato seguito attentamente dagli scout del Manchester United. Il club inglese è a caccia di rinforzi a centrocampo e il giocatore olandese piace molto a tutta la dirigenza. I rapporti con Raiola, agente di Pogba, non sono ottimali visti anche alcuni attriti in passato proprio legati al calciatore francese.

Stando però a quanto affermato da Oltremanica, Gravenberch avrebbe messo un club in cima alle proprie preferenze. E non si tratta né della Juventus, né del Manchester United. La società in questione sarebbe il Bayern Monaco. Anche i bavaresi sarebbero fortemente interessati al giovane olandese e il rapporto con Mino Raiola è molto buono. Sarebbero loro la prima scelta di Gravenberch, che nella prossima stagione vorrebbe militare in un club che gli dia la possibilità di disputare la prossima Champions League. Al momento né Juventus né United possono dargli questa certezza, al contrario dei bavaresi. La situazione però potrebbe cambiare nelle prossime settimane: conquistare la Champions sarebbe certamente una carta importante da giocare per la Juventus, anche se poi toccherà provare a convincere il giocatore a sposare il progetto bianconero.