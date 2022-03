Accordo e colpo a zero: la Juventus può dirgli addio

Notizia importante di calciomercato che riguarda indirettamente anche la Juventus. Ecco tutti i dettagli

Accostato alla Juventus. Di più: un paio di mesi fa in Spagna diverse fonti hanno parlato di accordo coi bianconeri. Accordo e colpo a zero, visto che parliamo di un giocatore in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. Ma la realtà è molto diversa, adesso si ha la certezza sul fatto che possa andare al Psg per rimpiazzare Mbappe.

Il futuro di Mbappe sarà al Real Madrid. Tra le parti ci sarebbe già un accordo, col francese che andrà a guadagnare la bellezza di 50 milioni di euro a stagione bonus inclusi. Perez lo strappa a zero all’odiato Al-Khelaifi, il quale a sua volta lo sostituirà con un altro big a zero: Ousmane Dembele.

Calciomercato Juventus, Dembele vola al Psg: “Accordo verbale”

Stando a ‘DonDiario’ il transalpino in forza al Barcellona e in scadenza a giugno “ha raggiunto un accordo verbale col Paris Saint-Germain“. Xavi sta cercando di convincerlo a rinnovare coi blaugrana, ma fin qui sono venuti a mancare i presupposti. Presupposti soprattutto di natura economica, Dembele e il suo agente chiedono cifre importanti, cifre che la società di proprietà dell’emiro del Qatar mette sul piatto. Oltre ovviamente alla maglia numero 7, con Dembele molto allettato dall’idea di raccogliere l’eredità – pesante – di Mbappe.