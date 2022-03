CMIT TV | Locatelli ridimensionato e addio in estate: doppio annuncio

Le parole del giornalista, Matteo Caronni, ai microfoni della CMIT TV. Le sue dichiarazioni sulla Juventus, dopo l’eliminazione dalla Champions League

Matteo Caronni è intervenuto ai microfoni della CMIT TV per parlare chiaramente della Juventus, il giorno dopo il ko pesante contro il Villarreal.

Tanti i calciatori finiti nel mirino del noto giornalista di fede bianconera, che ha parlato anche di calciomercato: “La Juve ha fatto degli errori in passando e ne sta facendo altri. Locatelli ad esempio – afferma il collega -. Vogliamo parlare di Kean? I bianconeri si sono fatti trovare impreparati dall’addio di Cristiano Ronaldo. Hanno chiamato Raiola per trovare il sostituto del portoghese e lui ha portato l’italiano. Non lavora così un grande club. Allegri? Questi 3 anni ci dicono che il problema non è l’allenatore, li abbiamo avuti tutti e i risultati sono gli stessi. Quindi il problema è la squadra“.

Tanti da bocciare – “Di ieri salvo Vlahovic, Cuadrado e de Ligt con il punto di domanda. Se arriva la grande offerta lo vendo. Salvo anche Danilo e Morata ma gli altri possono andar via. Con Guardiola non vedresti un gioco migliore. Locatelli? E’ un’ottima riserva in una Juve che funziona. Lo è anche in Nazionale, è un buon giocatore che in una rosa da 25 ci sta. Nelle squadre che hanno passato il turno, giocherebbe nel Benfica e forse nel Villarreal. Vlahovic? Non è Haaland e se fosse al Borussia non avrebbe i suoi numeri. Non è un caso che su Vlahovic ci fosse l’Arsenal mica il City… Meglio così, però”.

Calciomercato Juventus, Dybala verso l’addio: parla Caronni

Mi pare di capire che l’idea della Juventus sia quella di lasciar andare Dybala. Un incontro ci sarà, ma immagino un’offerta talmente al ribasso da farsi dire di no. Sostituto? Il nome è stato individuato in Zaniolo e per me è una scommessa a livello fisico e caratteriale. Io andrei su delle certezze”.