Inter verso una nuova cessione illustre | Occhi su Lautaro

In questo finale di stagione saranno tutti sotto esame in casa Inter, possibile nuova cessione pesante: attenzione massima su Lautaro

Le ultime settimane hanno incrinato delle certezze nel club meneghino, passato dall’essere considerato quasi unanimamente come la favorita per lo scudetto ad essere una società in difficoltà: in questo finale di stagione saranno tutti sotto esame.

In primis Simone Inzaghi, all’esordio sulla panchina di una big e con l’obiettivo concreto di vincere lo scudetto. Il tecnico romagnolo dovrà dimostrare di saper gestire anche una crisi di risultati e un gruppo composto da giocatori importanti, con lo scudetto che rimane ancora alla portata. Ad essere sotto esame, poi, sono tutti i giocatori in rosa: in estate potrebbe arrivare una nuova cessione illustre e, per questo, i calciatori dell’Inter dovranno dimostrare di essere indispensabili per evitare la partenza. Il primo nome da monitorare è quello di Lautaro Martinez.

Tutti sotto esame in casa Inter | Lautaro può essere la grande cessione

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter in estate potrebbe essere costretta ad attuare una nuova cessione illustre. Partendo da questa esigenza, poi, la società sfrutterà i prossimi mesi come banco di prova e chi non si rivelerà all’altezza verrà ceduto a fine stagione. Il nome più appetibile sul mercato rimane quello di Lautaro Martinez, protagonista di una stagione tra luci e ombre quest’anno, e che in passato ha goduto dell’interesse di società come Atletico Madrid, Arsenal e Tottenham. In estate potrebbe esserci un ritorno di fiamma e il ‘Toro’ potrebbe essere l’uomo più indicato per riempire le casse nerazzurre.

Attenzione anche Stefan de Vrij, con un contratto in scadenza nel 2023 e un addio che continua ad essere nell’aria. Essendo arrivato a parametro zero dalla Lazio, la cessione del difensore olandese permetterebbe all’Inter di mettere a bilancio una plusvalenza secca. Tra i calciatori che, invece, sembrano avere la cessione nel proprio destino vanno citati i due cileni: Arturo Vidal e Alexis Sanchez sono due ingaggi pesanti di cui la società vorrebbe alleggerirsi.

Infine, merita una riflessione a parte Ivan Perisic: l’esterno croato è in scadenza di contratto e Marotta sta valutando tutte le opzioni. Con l’addio i nerazzurri non dovranno sobbarcarsi un ingaggio importante, ma con il rinnovo potrebbero aver già sistemato a costo zero la corsia di sinistra. Tutti pensieri che andranno sviluppati nei prossimi mesi, dove nessuno potrà sentirsi al sicuro in casa Inter.