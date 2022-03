Alta tensione in Serie A, ben tre i club esclusi

Bufera in Serie A, la questione dell’indice di liquidità mette a rischio la posizione di varie squadre: il punto in vista del Consiglio Figc

Mentre il campionato di Serie A entra nella sua fase conclusiva e cruciale, con le ultime nove giornate di campionato, anche fuori dal campo si prendono decisioni fondamentali per le squadre della massima serie.

Uno dei temi che sta accendendo maggiormente il dibattito è quello che riguarda l’ormai famigerato indice di liquidità. Un indice che definisce il rapporto tra attivi e passivi delle società e che, da semplice limitazione per i club troppo spendaccioni, adesso potrebbe sancire l’esclusione dal campionato. In vista della prossima stagione, infatti, chi non rientrerà nei parametri non potrà iscriversi.

Serie A, l’indice di liquidità fa scattare l’allarme: i club a rischio e la richiesta a Gravina

Molto importante, in merito, sarà il consiglio odierno in FIGC. Stando a quanto scrive ‘Repubblica’, l’indice dovrebbe essere fissato tra 0,7 e 0,6. Al momento attuale, Lazio, Genoa e Sampdoria non riuscirebbero ad iscriversi e ci sarebbero anche altri tre club, almeno, ad avere grossi problemi. La discussione rischia di infiammarsi, il neo presidente di Lega eletto Lorenzo Casini al momento potrà partecipare solo come spettatore, non avendo ancora la possibilità di votare non essendo stata formalizzata la sua nomina. Lo stesso Casini, in una lettera, ha chiesto al presidente Figc Gravina di prendere tempo e di rinviare la decisione, per ‘salvare’ il prossimo campionato di Serie A. Ma non sarà accontentato, Gravina insiste nella sua riforma di cui l’indice di liquidità è uno dei punti cardine. Si cercherà un compromesso con un parametro fissato il più vicino possibile a quota 0,6, maggiormente sostenibile per i club, e con la possibilità di sistemare l’indice con un saldo attivo nelle campagne acquisti.