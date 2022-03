Brutta disavventura per Pogba: “Non c’è sensazione peggiore”

Disavventura per Paul Pogba durante Manchester United-Atletico Madrid: il racconto del centrocampista

Paul Pogba racconta la disavventura della sua famiglia durante Manchester United-Atletico Madrid.

Non solo l’eliminazione dalla Champions, la serata del francese è stata da incubo anche per altri motivi: dei malviventi si sono, infatti, intrufolati in casa dove erano presenti i figli del calciatore.

A raccontarlo lo stesso Pogba sui social con un post che si conclude con l’offerta di una ricompensa a chi avesse informazioni di inviarle tramite mail. Nel messaggio l’ex Juventus scrive: “La scorsa nostra l’incubo più grande per la mia famiglia è diventato realtà quando dei ladri sono entrati in casa mentre i nostri figli dormivano nella loro stanza”.

Pogba, ladri in casa: ricompensa a chi dà informazioni

Il francese continua spiegando che “i ladri sono rimasti in casa per meno di cinque minuti ma hanno portato via la cosa più di valore che avevamo in casa: il nostro senso di sicurezza. E’ accaduto durante i minuti finali della partita di ieri sera, quando sapevano che non saremmo stati in casa”.

Pogba continua il suo racconto: “Siamo tornati io e mia moglie a casa senza sapere se i nostri figli fossero al sicuro. Da padre non c’è sensazione peggiore che non proteggere i propri figli. Spero che nessuno debba sentirsi come mi sono sentito io”.