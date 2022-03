Italia-Macedonia del Nord, è cambiato tutto | Annuncio improvviso

Stadi con capienza massima dal 31 marzo. Parla Valentina Vezzali, Sottosegretario, con Delega allo Sport. Possibilità per Italia-Macedonia del Nord

Dopo le parole del Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, arrivano quelle di Valentina Vezzali.

Il Sottosegretario, con delega allo Sport, conferma che si va verso la riapertura degli stadi, con il massimo della capienza “Il 31 marzo ci sarà una riapertura verso gli stadi e gli impianti – afferma ai microfoni di Sky Sport 24 -. Valuteremo il 100% della capienza”.

Dal 31 marzo verrà meno lo stato di emergenza e la possibilità di vedere gli stati pieni è dunque davvero concreta. Si aspettano notizie ufficiali in merito.

Italia-Macedonia del Nord: “Barbera al 100%”

C’è la possibilità di poter avere anche il Barbera al 100%. Lo stadio di Palermo, ospiterà, una settimana prima, Italia-Macedonia del Nord, per i Playoff Mondiali: “Dovrò fare una deroga alla richiesta della Figc – prosegue Vezzali -. Gabriele Gravina si era interfacciato direttamente con me per la gara tra Italia e Svizzera dello scorso novembre. Purtroppo, la situazione epidemiologica è peggiorata in quel periodo e non ho potuto concedere nessuna deroga. La sto valutando. Se la situazione epidemiologica resterà sotto controllo, valuterò la riapertura del 100%”.