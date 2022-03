DIRETTA Champions League, Juventus-Villarreal 0-3 | Danjuma firma il tris LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e il Villarreal di Emery in tempo reale

La Juventus ospita il Villarreal a Torino nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in una sfida da dentro o fuori che in caso di parità al 90esimo vedrà disputarsi i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Con le nuove regole, l’1-1 dell’andata non dà alcun vantaggio ai bianconeri di Allegri che, reduci dal successo in campionato contro la Sampdoria che è servito a blindare il quarto posto e restare in corsa potenzialmente anche per lo scudetto, devono vincere per accedere ai quarti a tre anni dall’ultima volta. Ma il ‘Sottomarino Giallo’ di Emery, campione dell’Europa League in carica, vuole continuare a sorprendere e sovvertire il pronostico. Calciomercato.it vi offre la partita dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Juventus-Villarreal

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri

VILLARREAL (4-4-1-1): Rulli; Aurier, Albiol, Torres, Estupinian; Pino, Parejo, Capoue, Trigueros; Lo Celso; Danjuma. All. Emery