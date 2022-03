CMIT TV | Tavolieri: “Inter, non è felice. Operazione da 40 milioni”

Da Origi a Lukaku, il focus con il collega belga Sacha Tavolieri intervenuto nella diretta Twitch di Calciomercato.it

Il collega belga Sacha Tavolieri è intervenuto quest’oggi nella diretta Twitch della CMIT TV. Da Origi a Lukaku, ecco tutte le sue dichiarazioni.

ORIGI – “C’è molto interesse da parte di tante squadre europee, anche in Italia. Sappiamo che il Milan è molto forte in questi casi, sui parametri zero. Per il momento, però, la decisione non è presa, non c’è nulla di fatto. C’è una volontà di vedere se c’è la possibilità di un rinnovo in extremis, ma è vero che il Milan fa parte delle squadre molto interessate a lui. Opzione rinnovo contratto? Da quello che so non ci sono opzioni. Il momento è un po’ particolare per Jurgen Klopp perché non sa che squadra avrà in estate. C’è in ballo il futuro di Salah, quello di Mane, quindi per lui ci sono diversi interrogativi. Il tecnico potrebbe anche voler cambiare qualcosa nel reparto offensivo”.

DE KETELAERE – “Piace al Milan ma anche al Napoli. Per i rossoneri è il profilo perfetto, ma il Brugge chiede 40 milioni di euro. Non è una priorità per il Milan e su di lui ci sono Leicester e Newcastle”.

LUKAKU – “Nel prossimo futuro potrebbe cambiare agente. Non è felice, sta cercando delle soluzioni. Il problema è che il Chelsea deve ancora finire di pagare l’Inter. Sarà molto difficile, non vedo l’Inter come la sua destinazione probabile. Se torna, più che per il calcio e per i soldi, sarà per il suo orgoglio personale”.

In conclusione Tavolieri ha parlato di Raskin, centrocampista classe 2001 dello Standard Liegi che “in Italia piace al Sassuolo”.