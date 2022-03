Calciomercato Milan, addio ad un passo: “E’ molto dura”

Calciomercato Milan: l’avventura è ormai giunta agli sgoccioli. C’è anche l’ammissione del tecnico, l’addio è vicino

Pochi mesi e calerà il sipario sull’avventura cominciata nel 2018. Il tecnico è uscito allo scoperto confermando che in estate ci sarà l’addio.

C’entra il Milan perché, a detta di diverse fonti, è interessato al cartellino. Al cartellino di Divock Origi, la cui esperienza al Liverpool sta per terminare. “E’ dura per lui e per me (non farlo giocare, ndr) – ha detto Klopp a ‘Sky Sport’ a proposito della situazione e del futuro del bomber belga – Vedremo cosa accadrà in estate per trovare le giuste soluzioni”.

Tra queste giuste soluzioni potrebbe esserci il Milan, come noto a caccia di un rinforzo per l’attacco. Di un sostituto di Ibrahimovic, anche se lo svedese potrebbe prolungare di un altro anno. Per come ha parlato Klopp, il Liverpool ha probabilmente già esercitato o ha intenzione di esercitare l’opzione rinnovo presente nel contratto di Origi, ufficialmente in scadenza a giugno.

Calciomercato Milan, Origi non a zero. E Belotti…

Per i rossoneri, quindi, il classe ’95 (5 gol in 14 presenze nella stagione in corso) non sarebbe un affare a costo zero. Come invece è Andrea Belotti, in scadenza col Torino. Per più di una fonte il capitano granata ha già addirittura trovato un accordo con la società targata Elliott.