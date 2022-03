Al Milan servono 70 milioni | Intreccio in salsa ‘rossa’

Il vecchio pallino del Milan per l’attacco potrebbe non resistere alla tentazione di un’offerta del Liverpool

Ad un anno dalla scadenza del contratto con il Liverpool, Mohamed Salah negli ultimi tempi ha lanciato segnali poco incoraggianti sul suo futuro. L’esterno egiziano è in questo momento uno dei calciatori più forti e determinanti in circolazione, troppo importante nell’economia del gioco di Jurgen Klopp.

Esploso prima in Serie A con le maglie di Fiorentina e Roma, di ritorno in Premier League Salah ha trovato le condizioni ideali per esaltare la sua straripante velocità palla al piede abbinata ad una tecnica fuori dal normale. Un campionato al quale deve tantissimo, ma che presto potrebbe lasciare per trovare altrove nuove emozioni e mettersi nuovamente alla prova.

Da anni si vocifera di un interesse di Barcellona e Real Madrid nei suoi confronti: Salah non ha mai nascosto di voler giocare un giorno in Liga, ma per ragioni diverse non sembra essere questo il momento giusto. I ‘blancos’ sono difatti alle prese con il maxi ingaggio di Kylian Mbappé, mentre i blaugrana dal punto di vista economico non potrebbero reggere un’operazione tanto dispendiosa.

Calciomercato Milan, Isak nel mirino del Liverpool

Proprio da campionato spagnolo potrebbe però arrivare l’eventuale sostituto di Momo Salah, sul quale a questo punto va tenuto d’occhio soprattutto il Paris Saint Germain. Il Liverpool non ha l’esigenza di sostituire l’egiziano con un altro esterno, visto che in rosa – oltre a Sadio Mané – si ritrova altri due top player come Luis Diaz che Diogo Jota.

Qualora andasse alla ricerca di una prima punta, ecco che in Spagna sono pronti a scommettere sul nome di Alexander Isak della Real Sociedad. Il club inglese sarebbe disposto ad arrivare ad un’offerta da 70 milioni di euro per il vecchio pallino del Milan: una proposta che rimane certamente inferiore ai 90 milioni stabiliti dalla clausola rescissoria presente sul contratto del club basco, ma che secondo quanto scritto da ‘AS’ dovrebbe essere sufficiente per strapparlo alla concorrenza di Arsenal e Manchester United.