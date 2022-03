Addio Juventus, Xavi lo vuole al Barcellona

La Juventus pronta a un addio al termine della stagione, arriva la ‘chiamata’ dal Barcellona e da Xavi per il bianconero

Snodo cruciale, stasera, della stagione della Juventus, per tornare ad approdare tra le prime otto d’Europa dopo tre anni. I bianconeri devono superare l’ostacolo del Villarreal per accedere ai quarti di finale di Champions League.

Dopo un avvio di stagione complicato, la squadra di Allegri si è tenuta in qualche modo a galla e al momento è in corsa su tutti i fronti. Persino lo scudetto, per quanto complicato, è un obiettivo tornato possibile. Nonostante tante assenze per infortunio, i bianconeri sono lì e puntano a chiudere al meglio la stagione arrivando fino in fondo in tutte le competizioni. Una svolta iniziata con i colpi Vlahovic e Zakaria a gennaio, anche se lo svizzero si è presto fermato per guai fisici. Sul mercato, la Juventus continuerà a rivoluzionare il suo organico, con tanti colpi di spessore in vista per l’estate. Per gli arrivi che ci saranno, dovranno corrispondere altrettanti addii. Tra questi, ce ne sono alcuni che sembrano scontati.

Calciomercato Juventus, Rabiot ai saluti: bianconeri in attesa dell’offerta

Uno di questi pare quello di Adrien Rabiot, che praticamente mai, nei suoi tre anni in bianconero, è riuscito a sfoderare tutte le sue doti. Anche in questa stagione, il francese spesso non ha convinto, nonostante Allegri creda molto in lui, al punto da utilizzarlo anche in più ruoli. Il contratto in scadenza 2023 non verrà rinnovato, il risparmio di 7 milioni di ingaggio e la plusvalenza pura avendolo acquisito a parametro zero nel 2019 possono essere ottime notizie per Cherubini e Arrivabene. Secondo ‘Todofichajes.com’, in Spagna, Xavi lo vorrebbe al Barcellona. I blaugrana starebbero pensando a lui anche come alternativa a Kessie, qualora l’arrivo dell’ivoriano, in procinto di divorziare dal Milan, dovesse complicarsi. La Juventus attende un’offerta congrua per acconsentire alla cessione.