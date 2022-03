CMIT TV | Tesoretto Juventus: “Altri 70 milioni per gli ingaggi”

Le parole del giornalista Guido Tolomei sul calciomercato della Juventus alla CMIT TV. Ecco le sue dichiarazioni su Pogba

Guido Tolomei, giornalista di ‘TeleLombardia’, è intervenuto alla CMIT TV su Twitch, per parlare della Juventus e delle strategie di calciomercato del club piemontese. Impossibile non fare un accenno su Paul Pogba. Come vi stiamo raccontando i bianconeri sono intenzionati a far sul serio per il centrocampista francese del Manchester United.

Il ritorno a Torino del mediano transalpino è un sogno che può diventare davvero realtà: “La litania del non ci sono soldi è inascoltabile, non è vera. La Juventus ha una società molto forte alle spalle, con liquidi importanti. I bianconeri faranno un tentativo per Pogba, ma non è detto che questo possa bastare. La Juve potrebbe avere 70 milioni di euro di ingaggi da caricare in vista della prossima stagione, ma è chiaro che con una società diversa, diciamo ‘meno tifosa’ rispetto al passato, con Arrivabene si stia più attenti”.