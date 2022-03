Calciomercato Inter e Milan, ‘scippo’ da 80 milioni | Barcellona stregato dal centravanti

Barcellona scatenato sul mercato dopo aver già strappato Franck Kessie al Milan

Da inizio anno da Barcellona hanno cominciato a lanciare segnali inequivocabili. La crisi degli ultimi due anni potrebbe presto diventare un lontano ricordo, sia per in termini di risultati sportivi che per le ambizioni del club sul mercato europeo.

Il ritorno di Joan Laporta alla presidenza del club ha innanzitutto riportato entusiasmo, un ingrediente che nel calcio moderno sicuramente non guasta. Smaltita la delusione per la partenza di Leo Messi della scorsa estate e per un inizio di stagione da dimenticare che ha portato all’esonero di Ronald Koeman, grazie al ritorno di Xavi in Catalogna l’ambiente ha ricevuto una nuova spinta.

Non che l’ex centrocampista non abbia dovuto affrontare numerose difficoltà nei suoi primi mesi, ma a vedere il rendimento dell’ultimo Barcellona sembra essere passata un’eternità da quella squadra che quasi cadeva a pezzi. Un impulso importante lo hanno dato sicuramente i numerosi rientri dall’infermeria, ma soprattutto l’innesto di Aubameyang nel mercato di riparazione e il ritorno ad altissimi livelli di Ousmane Dembele.

Calciomercato Barcellona, pronta maxi offerta Darwin Nunez

Pure sul mercato il Barcellona è tornato a far sul serio, come dimostrato dall’ingaggio già chiuso a costo zero di Franck Kessie per la prossima estate. Ma il club catalano non ha mica intenzione di fermarsi qui e vorrebbe mettere nuovamente il bastone tra le ruote del Milan. Uno degli obiettivi che i rossoneri condividono anche con l’Inter è Darwin Nunez, attaccante del momento dopo la rete qualificazione di ieri sera col suo Benfica contro l’Ajax.

Valutato dal club portoghese ben 80 milioni, quello che in patria viene già indicato come il ‘nuovo Cavani‘ è uno dei migliori 1999 in circolazione. Fisico, istinto da bomber e interpretazione moderna del ruolo di centravanti. Acquistato dai portoghesi ben 24 milioni di euro dall’Almeria, Nunez è entrato nel mirino del Barcellona. Secondo quanto scritto da ‘Sport’, l’uruguaiano avrebbe stregato l’area sportiva del club blaugrana, che nei suoi confronti non è però disposta ad andare oltre i 50 milioni di euro.